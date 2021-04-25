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«Изнасилуй его». Кормье и Джейк Пол повздорили во время UFC 261

08:14
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Во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США) состоялся конфликт между бывшим чемпионом промоушена Даниэлем Кормье и блогером и боксером Джейком Полом, сообщает Twitter That Blitz Guy.

По данным источника, Кормье ударил оппонента в зале, а публика сразу же отреагировала на конфликт, призвав Даниэля изнасиловать соперника.

21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».

В минувшие выходные Джейк Пол эффектно нокаутировал бывшего бойца ММА Бена Аскрена в первом раунде по правилам бокса. После боя Кормье допустил, что Бена, возможно, подкупили.

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