«Изнасилуй его». Кормье и Джейк Пол повздорили во время UFC 261
08:14
Во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США) состоялся конфликт между бывшим чемпионом промоушена Даниэлем Кормье и блогером и боксером Джейком Полом, сообщает Twitter That Blitz Guy.
По данным источника, Кормье ударил оппонента в зале, а публика сразу же отреагировала на конфликт, призвав Даниэля изнасиловать соперника.
21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».
Daniel Cormier punking Jake Paul and the crowd chanting F*ck Jake Paul is funny AF. #UFC261 pic.twitter.com/z2hNsAeEhU— That Blitz Guy ? (@ThatBlitzGuy) April 25, 2021
В минувшие выходные Джейк Пол эффектно нокаутировал бывшего бойца ММА Бена Аскрена в первом раунде по правилам бокса. После боя Кормье допустил, что Бена, возможно, подкупили.
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