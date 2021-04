«Изнасилуй его». Кормье и Джейк Пол повздорили во время UFC 261

Во время турнира UFC 261 в Джексонвилле (США) состоялся конфликт между бывшим чемпионом промоушена Даниэлем Кормье и блогером и боксером Джейком Полом, сообщает Twitter That Blitz Guy.

По данным источника, Кормье ударил оппонента в зале, а публика сразу же отреагировала на конфликт, призвав Даниэля изнасиловать соперника.

21 апреля Пол жестко обратился к Кормье, пообещав «нокаутировать его жирный зад».

Daniel Cormier punking Jake Paul and the crowd chanting F*ck Jake Paul is funny AF. #UFC261 pic.twitter.com/z2hNsAeEhU