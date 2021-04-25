Американка Роуз Намаюнас поделилась эмоциями после досрочной победы над китаянкой Вейли Чжан на турнире UFC 261 в Джексонвилле (Флорида, США). Намаюнас победила нокаутом в первом раунде и стала чемпионкой UFC в женском минимальном весе.

«Я вновь сделала это, но все это заслуга Господа. Мне просто нужно было верить в него, и у меня получилось. Я лучшая. Я видела, что она не двигается, но не знала, возможно, она могла бы восстановиться. Поэтому я пробила пару хаммерфистов и, думаю, после этого точно финишировала ее», — сказала Намаюнас на пресс-конференции.

Перед боем Намаюнас дала интервью, в котором жестко раскритиковала коммунистический строй. В частности, она заявила, что «лучше быть мертвой, чем красной». Чжан представляет Китайскую народную республику (КНР).

«Перед нашим поединком в медиапространстве было много неприятных новостей. Но я никогда даже не думала оскорбить ее лично. Я лишь говорила о своей истории, о своем прошлом, и все. Я люблю всех людей, все культуры, всех по всему миру. И, кстати, теперь, завоевав пояс, я хочу построить ММА-академии по всему миру. Я думаю, что это поможет решить нам многие проблемы, так что у меня сейчас такой план», — отметила Намаюнас.