Блогер нокаутировал когда-то непобедимого бойца ММА. Это было легко

Джейк Пол победил Бена Аскрена, и в этом нет ничего удивительного.

Вроде бы, боец, который еще два года назад шел с рекордом 19-0 и победил Робби Лоулера, в боксерском поединке должен просто размазать ютубера. Однако Бен Аскрен сделал такую выдающуюся статистику в ММА и стал чемпионом Bellator и One исключительно благодаря борьбе. Биться в стойке он не умел никогда. Порой его удары смотрелись просто смешно — как, например, бэкфисты в поединке с Демианом Майей в ноябре 2019-го. Но как борец, как грэпплер Аскрен очень хорош.

Since Ben Askren is trending, we had to do a throwback of this spinning back fist he performed vs Demian Maia ???



? Via: @ufc pic.twitter.com/a219o9xi6O — Oddschanger (@Oddschanger) January 26, 2021

Победная серия Бена прервалась в июле 2019-го, когда уже на пятой секунде поединка его наглухо нокаутировал Хорхе Масвидаль. Потом Аскрен проиграл удушающим Майе, после чего объявил о завершении карьеры в ММА — в 35 лет.

У 24-летнего Джейка Пола 20,3 миллиона подписчиков в Youtube, 14,8 миллиона в Instagram и 12,7 миллиона в Tik Tok. Джейк, как и его старший брат Логан (еще более популярный ютубер), с детства увлекался боксом и в результате получил профессиональную лицензию — для боев с другими известными личностями. В январе 2020-го он нокаутировал блогера AnEsonGib, а в ноябре наглухо вырубил бывшего баскетболиста Нейта Робинсона.

Пол был фаворитом в бою с Аскреном. Он не только техничнее его в боксе, но еще и крупнее, атлетичнее. На взвешивании Джейк играл мускулами, а Бен тряс жиром.

Поединок закончился уже в первом раунде. Аскрен пытался действовать первым номером, но не выбросил ни одного точного удара. Пол же размашисто засаживал с правой. Попал раз, попал два, а потом отправил Бена на пол. Сработала двойка — джеб-правый боковой (можно даже сказать, наполовину боковой, наполовину кросс — удар был издалека, но кулак в челюсть прилетел по дуге). Аскрен упал, поднялся, однако рефери решил остановить бой и вместе с этим сохранить здоровье когда-то непобедимому бойцу.

Jake Paul knocks Ben Askren down in the first. The ref stopped it shortly after #PaulAskren #TrillerFightClub pic.twitter.com/tyuWEShch4 — MMA mania (@mmamania) April 18, 2021

Вряд ли Аскрен сильно расстроился. Он хорошо заработал — минимум 500 тысяч долларов. А до поединка Бен говорил, что к его бою с Полом нельзя относиться всерьез. «Знаю, что там будет Бибер выступать, вся вот такая фигня. Честно, для меня это цирк, — сказал он незадолго до поединка на подкасте одкасте Steve-O. — Я даже не хочу, чтобы Фредди Роуч был в моем углу, потому что не хочу, чтобы такая легенда, такой джентельмен участвовал в цирке».

Ну а после боя Аскрен написал в Twitter вот что: «Прости, мир :(«.

Больше в боксе мы его наверняка не увидим. А вот Джейк Пол однозначно будет выступать дальше — и однозначно биться со звездами. Цель номер один для него — Конор Макгрегор.