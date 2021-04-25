Шевченко прокомментировала победу над Андраде на UFC 261

Действующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко поделилась мнением по поводу своего выступления на турнире UFC 261 в Джексонвилле, где она встретилась с Джессикой Андраде. Поединок завершился техническим нокаутом в пользу Шевченко во втором раунде.

«У меня был такой план: выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика, но такой у меня был план. Я поняла, что скоро все закончится после того, как я увидела кровь после удара локтем. Я услышала, как рефери говорил Джессике, чтобы она защищалась, и поняла, что мне надо бить еще жестче, чтобы финишировать поединок.

Я здесь и готова биться хоть с кем, с любой, кто хочет. Они все бросают мне вызовы, я здесь. Приходите и отхватите. Мои оппонентки пытаются найти какие-то слабые места в моей игре. Лучше не тратьте время впустую — их нет", — сказала Валентина Шевченко в интервью после боя.

Это была пятая защита титула UFC в карьере Шевченко. Теперь на счету 33-летней представительницы Кыргызстана 21 победа и 3 поражений.