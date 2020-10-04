Идеальный нокаут вертушкой. Экс-боец UFC показал экстра-класс в российской лиге

Российский боец Магомед Бибулатов победил бразильца Родриго Прайю на турнире АСА 112 в Грозном. Поединок закончился в первом раунде после того, как Бибулатов нанес великолепный удар ногой с разворота в челюсть. Поединок прошел в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Бибулатова 17 побед и 2 поражения в ММА (0-2 в UFC). У 29-летнего Прайи 15 побед и 4 поражения. До этого он выиграл в лиге АСА (прежнее название — АСВ) четыре боя подряд.