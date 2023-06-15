Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:11

Хорхе Масвидаль назвал свой самый большой гонорар в UFC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) рассказал, что за бой он получил около 5 миллионов долларов.

«Самый большой гонорар? Я бы сказал, что это было около 5 миллионов долларов. За 25 минут. UFC заботится о нас. Если с нами что-то случится после боя или во время подготовки к нему, то о нас хорошо позаботятся. Да, страховки и бесплатного стоматолога у нас нет, но во всем, что связано с тренировками, нам помогут», — сказал Масвидаль в подкасте It Needed to Be Said.

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США. После боя он завершил карьеру.

Хорхе Масвидаль
UFC
0
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хусейн Асхабов выбыл из боя с Жоандерсоном Брито на UFC on ESPN 47

Айан Гарри подерется с Джеффом Нилом 19 августа на UFC on ABC 5
Новости
RSS RSS
Все новости