Айан Гарри подерется с Джеффом Нилом 19 августа на UFC on ABC 5

Непобежденный 25-летний ирландец Айан Гарри (12-0) проведет следующий бой против восьмого номера рейтинга в полусреднем весе Джеффа Нила (15-5) 19 августа на UFC on ABC 5 в Бостоне, США, сообщает ирландское издание RT Sport.

Гарри в прошлом бою победил Дэниеля Родригеса (17-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Нил в прошлом бою проиграл Шавкату Рахмонову (17-0) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.