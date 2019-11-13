Хабиб считает, что Конор должен заслужить реванш с ним

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сказал, что ирландец Конор Макгрегор должен заслужить право на реванш с ним.

— Не думаю, что он этого хочет, — цитирует Хабиба RT. — Я бил его четыре раунда, он постучал в знак того, что сдается... Сперва пусть заслужит реванш. Пошел четвертый год, как у него нет побед. Например, мне, для того чтобы подраться за пояс, потребовалось одержать в UFC десять побед. Я заслужил это право не языком, а делами, и в этом мы с Макгрегором в корне отличаемся. Тем не менее бой с ним стал самым запоминающимся в моей карьере.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе (США).