Хабиб отреагировал на слова Чимаева «мы и его порвем»
23:13
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания бойца UFC Хамзата Чимаева в свой адрес.
Ранее глава Чечни Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев написал про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».
— Испытали разочарование, когда увидели, что он написал?
— Не было никакого разочарования. Этого человека я никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Знаете, разочарование бывает, когда ты от человека ждешь какой-то отдачи, но ее не получаешь. Я от этого человека ничего и никогда не ждал. Он имеет право. Если он считает нужным так писать — пусть так пишет.
(Илья Андреев)
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