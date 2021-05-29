Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб отреагировал на слова Чимаева «мы и его порвем»

23:13
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Теги:

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания бойца UFC Хамзата Чимаева в свой адрес.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев написал про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

— Испытали разочарование, когда увидели, что он написал?

— Не было никакого разочарования. Этого человека я никогда не видел. Мы с ним общались по телефону пару раз. Знаете, разочарование бывает, когда ты от человека ждешь какой-то отдачи, но ее не получаешь. Я от этого человека ничего и никогда не ждал. Он имеет право. Если он считает нужным так писать — пусть так пишет.

(Илья Андреев)

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Немецкие хоккеисты рассказали о своих впечатлениях после поездки в Крым
Камеры сняли, как боец ММА проломил голову самокатчику в Москве
Видео: как изменит жизнь слияние Венеры с Меркурием 29 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд