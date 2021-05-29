Хабиб: «Высказывания Лобова и Чимаева про меня совершенно несопоставимы»

Экс-чемпион UFC в легком Хабиб Нурмагомедов заявил журналистам, что не собирается разговаривать с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым насчет его высказываний.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев написал про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

— Если его встретите, подойдете к нему — чтобы спросить: «Зачем ты про меня так написал?» — вопрос Хабибу.

— Думаю, что не подойду. А нужно?

— Артем Лобов в той же ситуации...

— Ты вчера Шамилю вопросы задавал?

— В том числе.

— Я видел твой вопрос. Думаю, что высказывания Артема Лобова и его совершенно несопоставимы. Ты же слышал, что Артем говорил.

— Да.

— А почему тогда сравниваешь — будто это было одно и то же высказывание?

— Вопрос восприятия.

— От любого человека, когда тебя называют ссыклом, это воспринимается... ты же понимаешь, да. Разницы нет, Хамзат это или нет — с этого человека надо спрашивать. А если человек говорит, что выиграет, порвет — то я не думаю, что тут надо подходить. А когда тебя оскорбляют — тогда с человека надо спрашивать. По крайней мере, я так вырос.

29 мая Нурмагомедов посетил турнир EFC 36 в Казани.

(Илья Андреев)