Хабиб: «Высказывания Лобова и Чимаева про меня совершенно несопоставимы»
Экс-чемпион UFC в легком Хабиб Нурмагомедов заявил журналистам, что не собирается разговаривать с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым насчет его высказываний.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев написал про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».
— Если его встретите, подойдете к нему — чтобы спросить: «Зачем ты про меня так написал?» — вопрос Хабибу.
— Думаю, что не подойду. А нужно?
— Артем Лобов в той же ситуации...
— Ты вчера Шамилю вопросы задавал?
— В том числе.
— Я видел твой вопрос. Думаю, что высказывания Артема Лобова и его совершенно несопоставимы. Ты же слышал, что Артем говорил.
— Да.
— А почему тогда сравниваешь — будто это было одно и то же высказывание?
— Вопрос восприятия.
— От любого человека, когда тебя называют ссыклом, это воспринимается... ты же понимаешь, да. Разницы нет, Хамзат это или нет — с этого человека надо спрашивать. А если человек говорит, что выиграет, порвет — то я не думаю, что тут надо подходить. А когда тебя оскорбляют — тогда с человека надо спрашивать. По крайней мере, я так вырос.
29 мая Нурмагомедов посетил турнир EFC 36 в Казани.
(Илья Андреев)
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