Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес. Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC.

«Почему не стал реагировать на слова Кадырова? Потому что чуть опыта жизненного набрался, — сказал Нурмагомедов журналистам. — Не считаю, что на это нужно как-то реагировать или еще чего-то. Думаю, это больше связано с жизненным опытом. Высказываний в жизни у меня было много — и хороших, и плохих. Это же все анализируется. Когда проходит время — смотришь назад, как лучше было сказать, что можно было, а что нет. Как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого есть свое мнение».

«Прямой эфир [Кадырова] я не смотрел, читал, что вы все пишите. Какие были эмоции? Весь мир меня обсуждает, какие у меня еще могут быть эмоции. Почему вы думаете, что у нас с ним сейчас нет отношений? Я и проект UFC, и чемпион UFC. Он же назвал меня и чемпионом UFC. В слове «проект» не вижу никаких оскорблений», — отметил непобежденный боец.

29 мая Нурмагомедов посетил в Казани турнир своей лиги — Eagle FC.

(Илья Андреев)