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Хабиб объяснил Блаховичу, почему он смог победить Адесанью

19:54
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович услышал в свой адрес несколько теплых слов от Хабиба Нурмагомедова сразу после боя с Исраэлем Адесаньей.

38-летний Блахович защитил свой пояс, одолев ранее непобежденного Адесанью единогласным решением судей. Поединок проходил в главном событии UFC 259 в минувшие выходные в Вегасе.

После победы Блахович пересекся с Нурмагомедовым за кулисами турнира. Момент беседы вы можете посмотреть в последнем выпуске UFC: The Thrill and the Agony.

«Спасибо за поддержку, — сказал Блахович Нурмагомедову. — Я ценю это».

«Это был отличный бой, — ответил Нурмагомедов. — Отличные тейкдауны. Знаешь, почему ты победил? Потому что ты боролся, а борьба — это сила».

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