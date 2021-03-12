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Леон Эдвардс: «Хабиб был бы успешен в 77 кг. Минимум, зашел бы в топ-5»

20:20
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Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Леон Эдвардс поделился мнением о потенциальных шансах чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в дивизионе 77 кг.

«100% он был бы, как минимум, в топ-5. Очень сильный грэпплер и очень крупный парень. Он немаленький для легкого веса, я думаю, он 100% был бы успешен в полусреднем», — сказал Эдвардс в интервью «СЭ».

В ночь на 14 марта Эдвардс подерется с Белялом Мухаммадом в главном событии UFC Vegas 21.

Полностью интервью с Леоном Эдвардсом читайте — здесь

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