Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад раскритиковал Колби Ковингтона.

В случае победы над Леоном Эдвардсом в эти выходные уроженец Чикаго планирует сразиться с первым номером рейтинга UFC в полусредней весовой категории Ковингтоном.

«Если я когда-нибудь увижу этого парня на улице, я его ударю, — сказал Мухаммад журналистам в преддверии боя. — Я просто ненавижу дьяволов. Вы скажите, что это его образ, но нормально ли это так неуважительно относится к людям? Я из Чикаго, так что такие разговоры с нами недопустимы».

«Очевидно, я бы хотел с ним подраться перед Усманом, потому что стилистически это бой, который имеет смысл и который подготовит вас к бою с Усманом, который является чемпионом. Если я выиграю этот бой [с Эдвардсом], и если они [UFC] захотят вернуть меня сюда через месяц против Колби, почему бы и нет? Я в деле», — добавил боец.

Бой Мухаммада против Эдвардса станет главным событием турнира UFC Fight Night 187, который состоится в ночь на 14 марта в Лас-Вегасе. ?