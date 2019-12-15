Хабиб Нурмагомедов: «Буду драться в легком весе до конца карьеры»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на встрече с московскими подростками заявил, что не намерен менять весовую категорию.

— Хорошая мотивация — бой с Тони Фергюсоном. После этого сядем, подумаем, что делать дальше. Но я буду всю карьеру драться в категории 70 килограммов, — сказал Нурмагомедов.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля следующего года в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. Оба бойца идут на серии из 12 побед подряд в UFC. (Илья Андреев)