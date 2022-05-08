Дана Уайт: «Бойцам теперь нельзя выходить с флагами? Да. Вы знаете, почему»

Дана Уайт ответил на вопрос о том, что бойцам теперь нельзя выходить с флагами

Глава UFC Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции к UFC 274 ответил на вопрос о том, что бойцам нельзя выходить с флагами.

— Правда, что теперь бойцам не разрешается выходить с флагами?

— Да.

— Есть ли какая-то конкретная причина на это?

— Вы знаете, почему. Вы, ребята, знаете, почему. Давайте даже не будем начинать играть в эту гребаную игру.

В конце апреля эквадорский боец Марлон Вера сообщил, что в UFC решили запретить выходить на официальные мероприятия с флагом страны.