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Сегодня, 09:14

Дана Уайт: «Бойцам теперь нельзя выходить с флагами? Да. Вы знаете, почему»

Дана Уайт ответил на вопрос о том, что бойцам теперь нельзя выходить с флагами
Никита Горшенин
Корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции к UFC 274 ответил на вопрос о том, что бойцам нельзя выходить с флагами.

— Правда, что теперь бойцам не разрешается выходить с флагами?

— Да.

— Есть ли какая-то конкретная причина на это?

— Вы знаете, почему. Вы, ребята, знаете, почему. Давайте даже не будем начинать играть в эту гребаную игру.

В конце апреля эквадорский боец Марлон Вера сообщил, что в UFC решили запретить выходить на официальные мероприятия с флагом страны.

Дана Уайт
UFC
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