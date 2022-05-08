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Сегодня, 09:25

«Не уверен, что хочу сбрасывать вес». Макгрегор ответил на вызов Оливейры

Конор Макгрегор ответил на вызов Чарльза Оливейры
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вызов обязательного претендента на титул в легкой весовой категории Чарльза Оливейры.

«Я не уверен, что хочу сбрасывать вес, — написал Макгрегор в Twitter. — Мне очень нравится выглядеть как холодильник. Я чувствую, что хочу драться в своих габаритах, просто чтобы посмотреть, что он ответит. Но я бы хотел сразиться с бразильцем на 100 процентов! Я люблю Бразилию, и я непобедим против бразильцев. Мне нужно об этом подумать».

8 мая Оливейра одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274. Бразилец победил удушающим приемом в первом раунде.

Макгрегор провел свой последний бой в июле 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.

Источник: https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1523171935881887744
Дастин Порье
Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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