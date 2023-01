Гилберт Бернс: «Сейчас MMA — это главный вид спорта в Бразилии»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что после чемпионства Чарльза Оливейры (33-9) Бразилия вновь зажила MMA.

«Теперь MMA — это главный вид спорта в Бразилии. Особенно сейчас, когда мы проиграли чемпионат мира по футболу, — сказал Бернс на подкасте Believe You Me. — Да, футбол находится на другом уровне, но теперь, когда UFC вернулось в Бразилию, творится безумие. Сейчас на нас, бразильцев, оказывается большое давление, потому что мы проиграли чемпионат мира, а Чарльз [Оливейра] потерял пояс.

Тем не менее Чарльз был тем, кто помог вернуть пояс в Бразилию. Раньше у нас был Андерсон Сильва, но потом мы чуть просели. Затем появилась Аманда Нуньес, которая не сильно популярна в Бразилии, как и [Дейвесонон] Фигередо. Следом был Гловер [Тейшейра], который вновь зажег огонь. Но потом пришел Оливейра, который образовал пламя».

Бернс встретится с Нилом Магни (27-9) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.