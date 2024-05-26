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Сегодня, 11:40

Арман Царукян стал капитаном третьего сезона шоу Hype Reality

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) появится в третьем сезоне шоу в сегменте поп-ММА Hype Reality. Он станет капитаном одной из команд. Капитан другой команды будет объявлен позднее, сообщил основатель шоу Мухаммед Носаев, известный под псевдонимом Альфредо Аудиторе.

Принцип проекта схож с The Ultimate Fighter (TUF) от UFC. Участники делятся на две команды, живут в одном доме и тренируются в зале.

Царукян победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
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