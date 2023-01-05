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Сегодня, 13:21

Чейл Соннен назвал самый громкий бой в MMA, который можно устроить

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что бой чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) — это самый громкий бой в MMA на сегодняшний день.

«Джон Джонс против Франсиса Нганну — это самый громкий бой в нашей индустрии, который только можно организовать, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Кроме того, это будет первый бой, в котором сойдутся бойцы с суммарным простоем в четыре года. Это очень специфично».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (11-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

Чейл Соннен
UFC
ММА
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