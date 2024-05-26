Бой Дацик — Емельяненко перенесен на неопределенный срок
Бой-реванш между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко перенесен на неопределенный срок.
«Бой с Александром Емельяненко перенесен на неопределенный срок. Пока он не актуален», — цитирует представителя команды Дацика ТАСС.
В первом бою между спортсменами победу одержал Дацик за 12 секунд первого раунда. Поединок состоялся 25 сентября 2022 года в Москве.
Реванш должен был пройти 12 апреля нынешнего года, однако бой отменили по техническим причинам.
Источник: ТАСС
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