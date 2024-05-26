Дю Плесси: «Каждый боец должен быть благодарен Конору»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси уверен, что бойцы должны быть благодарны экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору за то, что тот популяризировал MMA и способствовал росту гонораров спортсменов.

«Все, к чему он прикасается, превращается в золото. Он — легенда этого спорта. Он превратил его в очень популярный вид спорта. Я могу понять, почему вам может не нравится его образ, но, встретившись с ним, я вижу другого человека, и даже если он вам не нравится, вы никогда не сможете дискредитировать то, что он сделал для этого спорта, потому что каждый боец должен поблагодарить его за рост зарплат, за рост известности этого спорта, потому что Конор Макгрегор может быть одним из самых известных людей на земле», — сказал дю Плесси на The Sias du Plessis Show.

Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) возглавят турнир UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.