Грозин не удивлен своей победе нокаутом над Оливейрой

Чемпион лиги «Наше Дело» Александр Грозин заявил, что он не удивлен своей победе нокаутом над экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой.

«Удивило ли, что Алекс упал в первом раунде? Нет, у меня тяжелые удары. Просто нужно попасть. Я переживал лишь по поводу разницы в весе», — сказал Грозин на пресс-конференции.

Бойцы возглавили турнир «Наше Дело 83», который проходил 25 мая в Сочи. Грозин нокаутировал Оливейру ударом в корпус в первом раунде. На счету россиянина 24 победы, 4 поражения и 1 ничья.