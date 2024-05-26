Махачев: «Порье — одна из легенд нашего спорта»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) высоко оценил третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Дастин — одна из легенд нашего спорта. Человек, который, я уверен на 100 процентов, попадет в Зал славы UFC. Он прошел через много тяжелых боев, дрался за титул BMF и UFC. И этот парень, хоть он проигрывает или выигрывает, будет экзаменом для всех», — сказал Махачев на YouTube-канале Хабиба Нурмагомедова.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.