11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» пройдет турнир ACA 161. В главном бою за титул чемпиона АСА в среднем весе подерутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов.

Видеотрансляцию поединка покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также следить за боем можно на официальном сайте ACA. Ориентировочное время начала главного боя — 20.15 мск.

Магомедрасул Гасанов в своей карьере провел 20 боев, в которых победил 18 раз и дважды проиграл. Осенью 2022 года два раза защитил пояс в поединках с Абдул-Рахманом Джанаевым и Артемом Фроловым.

За 10 лет в ММА в активе Саламу Абдурахманова 16 поединков, чеченец одержал 15 побед и один раз проиграл. Единственное поражение было в бое против бывшего бойца UFC Ксавьеру Фупа-Покаме на турнире WFCA 13 Grozny Battle в 2015 году. Предыдущий поединок провел осенью 2022 года, победив Рене Пессоа.