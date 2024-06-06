Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:23

Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов может подраться за титул 26 октября в Абу-Даби»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предполагает, что на октябрьском турнире UFC в Абу-Даби подерутся действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1), 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) и 10-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0), причем последний — за титул.

«Следующий бой Ислама состоится в Абу-Даби в октябре? В этом есть смысл.

Вероятность того, что Ислам подерется в октябре в Абу-Даби, очень высока. Кроме того, есть большая вероятность, что на том же карде будет Хамзат Чимаев. Возможно, если Умар победит Кори [Сэндхэгена], то ему дадут бой за титул в Абу-Даби, как я и хотел", — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
0
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавьер Мендес рассказал, когда Махачев обнаружил у себя стафилококк

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости