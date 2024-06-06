Имавов ответил, каким получился бы бой 40-летних Каннонье и Шлеменко

Боец UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился мнением о теоретическом противостоянии своего соперника, 40-летнего Джареда Каннонье, и ровесника американца, экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко.

— Каннонье уже 40 лет. В России недавно 83-й профессиональный бой провел 40-летний средневес Александр Шлеменко. Он бился в Омске с бывшим бойцом UFC. Как думаешь, чем закончился бы бой Шлеменко против Каннонье?

— Шлеменко с Каннонье — был бы интересный бой, это была бы битва. Шлеменко всегда идет до конца. Кто выиграл бы? Каннонье еще более... в деле.

В ночь на 9 июня в Луисвилле состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддин Имавов встретится с Джаредом Каннонье. 1 июня Александр Шлеменко в Омске победил экс-бойца UFC Кертиса Миллендера техническим нокаутом в первом раунде.