Хавьер Мендес рассказал, когда Махачев обнаружил у себя стафилококк

Главный тренер зала AKA и тренер действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Хавьер Мендес сообщил, что Махачев обнаружил у себя стафилококк 7 мая.

«Ислам подошел ко мне и говорит: «Тренер, у нас проблема». Я говорю: «Что такое?» А он: «Взгляни», и я такой: «Оу, черт! Хорошо, что у нас было много времени, прими антибиотики, все будет хорошо». Это было 7 мая. Все было в порядке. Это Конор раздул из этого событие. И я повторюсь, Ислам выглядел в этом кэмпе лучше, чем когда-либо. Он оставался сфокусированным, он выглядел фантастически. Я никогда не видел, чтобы он так работал в спаррингах», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.