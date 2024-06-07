Трамп впервые прокомментировал встречу с Хабибом на UFC 302

Бывший президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу с непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США).

«Хабиб Нурмагомедов, который ушел из спорта с рекордом «29-0», не проиграв ни одного раунда, — вероятно, величайший боец всех времен. Я встретился с ним на турнире UFC в Нью-Джерси. Это очень умный парень. Хабиба ждут большие свершения в будущем», — написал Трамп в социальных сетях.

В главном событии турнира UFC 302 россиянин Ислам Махачев досрочно одолел американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. Уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.