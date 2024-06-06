Хилл предупредил Перейру: «Я сделаю с тобой то же самое, что сделал Адесанья»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-2) признался, что ему было неприятно видеть издевательское празднование действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (10-2) в бою с ним.

«Я никогда не говорил об этом, но я поехал в Бразилию и победил вашего парня [Гловера Тейшейру] в одном из самых односторонних поединков в истории титульных боев, а после проявил только уважение и отдал дань уважения!!! — написал Хилл в соцсетях. — Я никогда не праздновал победу над соперником, которого я победил, и даже обозвал своих фанатов за неуважение к Джонни Уокеру после того, как я его побил!!!

Но потому что я показал соревновательный огонь и был рад вернуться после травмы, которая могла закончить мою карьеру, вы все думаете, что это смешно или круто!!! Алекс Перейра, ты действительно нанес удар, который не мог нанести без странного конфуза [рефери Херб Дин остановил поединок, но затем тут же дал бойцам продолжить, после чего Перейра нокаутировал Хилла, — прим. «СЭ"], но это нормально, потому что ты будешь драться со мной снова, и я не отведу от тебя глаз, пока ты не станешь таким же жестким, каким тебя оставил Иззи [Адесанья] в Майами!!!»

Перейра победил Хилла нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.