«В спарринге я отмудохал тебя в первом раунде»: Стрикленд и Рокхолд обменялись оскорблениями

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-6) и экс-чемпион в среднем весе Шон Стрикленд заочно оскорбили друг друга, при этом Стрикленд призвал Рокхолда прийти к нему в зал и провести бой.

«Мне отвратительно видеть лицо этого гребаного паренька. Он фальшивая маленькая *****. Я знаю, кто он такой. Не думаю, что он сам верит в то, что говорит в последнее время. Он просто болтает. Если Дана позволит сразиться с ним, я сделаю это», — сказал Рокхолд на JAXXON Podcast.

«Я спарринговал с тобой один раунд, отмудохал тебя, а ты удрал, как *****, — ответил Стрикленд в соцсети X. — Это было зафиксировано. Нам предложили бой, и я согласился, а ты отказался через пару недель. Приходи в зал Xtreme Couture, я тебя изобью ради удовольствия».

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.