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Сегодня, 08:12

Дана Уайт: «У Power Slap больше подписчиков, чем у «Реала»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что Power Slap, организацию по проведению турниров по пощечинам, смотрят больше, чем игры «Реал Мадрида». Об этом он сказал на подкасте на Flagrant Podcast, после чего ведущие рассмеялись.

Уайт: «Power Slap имеет больше подписчиков, чем каждый профессиональный спорт, каждая профессиональная спортивная команда, у нас больше подписчиков, чем у них».

Шульц: «Даже больше, чем у «Реал Мадрида» и этих футбольных команд?»

Уайт: «Я бы сказал, что да».

Уайт руководит Power Slap. Организация основана в 2022-м и неоднократно подвергалась критике как со стороны профессиональных бойцов, так и зрителей.

Дана Уайт
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