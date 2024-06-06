Блейдс: «Извини, Джонс, но Аспиналл — лучший тяжеловес UFC»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) не считает экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) настоящим тяжеловесом.

«Нет, Джон, извини, я не думаю, что ты дрался с тяжеловесами. Мне жаль, что это не так. Я рассматриваю Аспиналла как парня с настоящим поясом. Аспиналл выглядит хорошо. О нем нельзя сказать ничего плохого. Скажу честно, Джонс не выглядит как тяжеловес. Он выглядит немного грузным. У него нет ног тяжеловеса. Я не рассматриваю его как тяжеловеса», — сказал Блейдс в эфире The MMA Hour.

Том Аспиналл (14-3) и Кертис Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.