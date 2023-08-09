ACA 161: полный кард турнира и расписание боев 11 августа
В пятницу, 11 августа, в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» состоится турнир ACA 161. В главном бою вечера за титул чемпиона АСА в среднем весе подерутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов.
Полный кард турнира ACA 161:
Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов
Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев
Азам Гафоров — Вартан Асатрян
Фаридун Одилов — Вагнер Прадо
Магомед Бибулатов — Важа Циптаури
Абдул-Рахман Джанаев — Крис Ханикатт
Имран Букуев — Руслан Абильтаров
Джосиел Силва — Рустам Керимов
Давлатманд Чупонов — Глеб Хабибуллин
Юнус Евлоев — Руан Перейра
Черси Дудаев — Линкольн Энрике
Анис Екубов — Рустамбек Асылбек
Джамбулат Селимханов — Джаддал Алибеков
Тойчубек Данияр Уулу — Мхитар Барсегян
Сулим Баталов — Абдул-Хамид Давлятов
Солех Хасанов — Азамат Джигкаев
Расписание турнира ACA 161:
Время начала прелимов — 15.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 20.15 мск.