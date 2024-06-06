Махачев: «У меня большие шансы завоевать второй пояс»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) отметил, что с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3) у него получится конкурентный бой.

«Чемпион в полусреднем весе тоже универсальный боец, с хорошими навыками, у нас получится хороший, конкурентный бой, и я думаю, что у меня есть большие шансы завоевать второй пояс», — сказал Махачев по прилете в Дагестан.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.