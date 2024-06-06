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Президент ФНЛ Измайлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд: «16 клубов на такую большую страну маловато»

Президент ФНЛ Измайлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов.
Наиль Измайлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном сокращении количества стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать — возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ до 18 команд. Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ. Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола. Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать все, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ. Это еще сто клубов, как ни крути», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее появилась инормации, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

Первая лига
РПЛ
Наиль Измайлов
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В «Ахмате» заявили, что хотят продлить контракт с защитником Богосавацом

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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