11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» пройдет турнир ACA 161. В соглавном бою вечера подерутся Мухумат Вахаев и Григорий Пономарев. Победитель пары выйдет против Кирилла Корнилова в полуфинале Гран-при тяжеловесов.

Видеотрансляцию поединка покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также следить за боем можно на официальном сайте ACA. Ориентировочное время начала соглавного боя — 20.00 мск.

Мухумат Вахаев провел 18 боев, в которых 11 раз победил, 6 проиграл и один поединок завершился ничьей. В августе 2017 года на турнире ACB 67 стал чемпионом лиги, нокаутировав Дениса Гольцова. Дважды защитил пояс, но в 2020 году оставил его. Последний бой провел зимой 2022 года. Это было на турнире АСА 150, где россиянин уступил Евгению Гончарову.

В активе Григория Пономарева восемь поединков, шесть побед и два поражения. Предыдущий бой провел российский боец весной 2023 года, в рамках AMC Fight Nights 119 он нокаутировал Юсупа Шуаева.