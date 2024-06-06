Стерлинг: «Джон Джонс должен быть первым номером pound for pound»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) согласен с главой лиги Даной Уайтом в том, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) должен быть лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Если мы говорим о рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории, то критерии у всех разные. Но я думаю, что если бы вес не был фактором, размер не был фактором, а учитывались лишь навыки, то кто был бы лучшим парнем? Я думаю, что это Джон Джонс», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Ислам Махачев (26-1) победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.