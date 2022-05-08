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Сегодня, 23:09

Гаджиев: «Ислам более чем в состоянии с Оливейрой и в стойке поработать»

Гаджиев заявил, что борьба — это не единственный аргумент Махачева в бою с Оливейрой
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу возможного поединка между чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я слышал, что Ислам — очень сильный партеровик. Это говорят люди, которые с ним тренировались, это говорит Хабиб, — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru. - Когда они это говорят, это что-то значит. Возможно, если он начнет сразу атаковать внизу, не факт, что это закончится приемом, но он сможет Оливейру измотать.

Я это слышал про Ислама. Мы знаем, что Хабиб также делал. Он переводил еще в первом раунде и начинал в партере много делать, лишая соперника сил, сковывая его, забирая у него те самые силы, которые нужны в длинных боях.

Мы же говорим о возможном чемпионском поединке между Оливейрой и Махачевым. Я думаю, что эта тактика принесет успех. Но не надо думать, что борьба — это единственный аргумент Махачева в бою с Оливейрой. Я думаю, что Ислам более чем в состоянии с Оливейрой и в стойке поработать. Да, Чарльз очень опасный, искусный. Но сказать, что Оливейра работает в стойке на голову выше Ислама нельзя".

Оливейра последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в рамках турнира UFC 274 и победил его удушающим приемом в первом раунде.

Источник: https://metaratings.ru/news/florida-interesuetsya-forvardom-kuzmenko-1262776/
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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Валуев — о возможном бое Махачева с Оливейрой: «Это достойный соперник для Ислама»
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