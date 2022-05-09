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Сегодня, 08:46

Фергюсон опубликовал первый пост после нокаута от Чендлера на UFC 274

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон и Майкл Чендлер.
Фото UFC
Тони Фергюсон.
Фото Соцсети
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Американский боец Тони Фергюсон опубликовал первый пост после нокаута фронт-киком от Майкла Чендлера на UFC 274.

В своих соцсетях 38-летний боец опубликовал фото и подписал: «Я вернусь».

Тони Фергюсон. Фото Соцсети
Тони Фергюсон.
Соцсети

Через некоторое Фергюсон написал в Twitter: «Поздравляю Чендлера с победой на UFC 274. Было очень весело, вы, фанаты, чертовски дикие, я обожаю это дерьмо! Приятно вернуться и снова чувствовать себя голодным. Мы только начали. Желаю удачи в следующем бою — чемпион».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для Фергюсона четвертым подряд.

На счету 36-летнего Чендлера 23 победы и 7 поражений, у Тони 26 побед и 7 поражений.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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