Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное проведение боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Это достойный соперник для Ислама. Чарльз провел прекрасный бой, поэтому должно быть интересно. С точки зрения профессионального боя и итоговых гонораров для бойцов, этот бой — хороший вариант. О каких-либо шансах говорить пока рано, но у Ислама есть шансы сто процентов одержать победу в этом поединке», — сказал Валуев «СЭ».

В ночь с 7 на 8 мая Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.