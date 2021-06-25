Гаджи Автомат назвал бойцов Bare Knuckle неваляшками

Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов в интервью «СЭ» высказал мнение, что уровень бойцов в российских лигах Top Dog и Hardcore Fighting выше, чем в американском промоушене Bare Knuckle.

— Есть такая тема, что Bare Knuckle пытается войти в Россию. Уже и Моряка подписали, и девушку, которая в Top Dog дралась, Екатерину Макарову. Нет ли у них желания что-то сделать совместно с Top Dog? Может, что-то слышал на этот счет?

— Слышал или знаю?

— Что ты знаешь?

— Знаю — ничего. Слышал я много что, от руководства и от ребят. Как я слышал, было бы интересно провести коллаборацию между чемпионами Top Dog и Bare Knuckle. Прикольно было бы.

— Не уверен, что Bare Knuckle были бы фаворитами.

— Да не будут они фаворитами. Я посмотрел их бои — там одни неваляшки.

— Там многие — сбитые летчики.

— Да, да, те, кто уже, по сути, закончил. А у нас взять — большинство пацанов были неизвестны. Только Ерохин зашел вот в Hardcore.

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