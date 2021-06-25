Александр Емельяненко сообщил, что возобновил тренировки

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что вернулся к тренировкам.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Закончились мои романтические приключения, приступаем к тренировкам!» — написал у себя в Instagram Емельяненко.

На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Последний бой спортсмен провел в июле 2020 года против Магомеда Исмаилова. Тогда Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.