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Александр Емельяненко сообщил, что возобновил тренировки

15:17
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что вернулся к тренировкам.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Закончились мои романтические приключения, приступаем к тренировкам!» — написал у себя в Instagram Емельяненко.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Последний бой спортсмен провел в июле 2020 года против Магомеда Исмаилова. Тогда Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

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