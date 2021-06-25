Гаджи Автомат: «Емельяненко уже закончился. Даже смысла нет его обсуждать»

Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов в интервью «СЭ» высказал мнение, что карьера Александра Емельяненко как бойца уже окончена.

— Было бы интересно подраться с Александром Емельяненко?

— Нет.

— Почему? Он же легенда. Хайп, все такое.

— Да болельщики потом съедят, скажут: «Зачем ты вышел и пьяного человека избил? Видел, с кем ты дерешься?» Улица, андерграунд — не дураки же, все видят. Что он может сделать? Да ничего, ляжет сразу. Тем более он бухает. Да и отношение будет негативное ко мне после этого. Не вижу смысла. Если бы он перестал пить, начал тренироваться, показал бы, что еще что-то может, — тогда я спокойно вышел бы с ним. Медиасторона у него очень сильная. А так, чисто выйти и щелкнуть его в нынешнем его состоянии — это некрасиво. Некрасиво и для Top Dog, и для Hardcore, если бы какая-то из этих лиг выставила кого-то против Емельяненко. Тот же Слащинин бы вышел и сразу щелкнул Емельяненко. Это будет некрасиво. Мне кажется, человек уже все. Жалко, но он уже закончился. Даже смысла нет его обсуждать.

Полностью интервью с Гаджи Наврузовым читайте скоро на сайте «СЭ»