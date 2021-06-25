«В мощи удара не уступаю Нганну». Гаджи Автомат: неваляшки из Bare Knuckle, неумелый Лобов, ненужный Емельяненко

Большое интервью со звездой кулачных боев.

Гаджи Наврузов был профессиональным футболистом — даже играл в первом дивизионе за «СКА-Энергию», а теперь разбивает людям лица в лиге кулачных боев Top Dog. Единоборствами Гаджи занялся в 23 года, еще до перехода в свой последний клуб — тверскую «Волгу», а после того как завязал с футболом, окунулся в бои полностью. Он выиграл несколько серьезных турниров по тайскому боксу, а в 2020-м жизнь привела его в кулачку — в лигу Top Dog, где ему дали прозвище Автомат. Наврузов выиграл пять боев из пяти и стал одним из самых заметных бойцов на голых кулаках в России. Самым сложным был четвертый поединок — с Павлом Шульским. По прогнозу Гаджи, реванш состоится обязательно, но вряд ли раньше августа.

В начале июня Наврузов ответил на вопросы «СЭ» и подписчиков YouTube-канала «Ушатайка». Первую часть — про футбол — мы опубликовали три недели назад. Сегодня — вторая, про кулачные бои.

За это время Гаджи назначили боксерский бой с бывшим соперником Федора Емельяненко — Фабио Мальдонадо. Он должен был состояться 25 июня в Сочи. Однако поединок сорвался, поскольку Наврузов попал в больницу с «острым воспалением верхних дыхательных путей». О желании попробовать себя в профессиональном боксе Автомат говорил и в интервью «СЭ».

— В Top Dog нормально смотрят на то, что вы хотите выступать по боксу?

— Меня это не сильно волнует, если честно. Давайте мне каждый месяц бой — хорошо, я буду выполнять свой контракт. Но они же не дают бои. Они и сами это понимают. Да, у меня есть договоренность с Регбистом (руководитель лиги Top Dog. — Прим. «СЭ»), я не могу подраться в Hardcore, потому что они конкуренты. Будет предложение провести бой в ММА-перчатках по боксу, в боксерских перчатках по боксу, по тайскому боксу, по кикбоксингу — мы спокойно найдем с Регбистом общий язык. Повторюсь, пока контракт действует, я не дерусь только на кулаках. По контракту написано, что нигде не могу драться, но у меня личная договоренность есть. Думаю, мы будем придерживаться этой договоренности, потому что все понимают, какие варианты Hardcore мне давали, но я не стал бежать за деньгами и придерживался контракта и своих слов. Я думаю, что Даня тоже пойдет мне навстречу, если мне предложат бой в ММА-перчатках по боксу или в боксерских перчатках по боксу.

— На сколько боев или на какой срок у вас рассчитан контракт с Top Dog?

— Это вообще ха-ха, тут я один дебил оказался. У всех пацанов контракты на один бой, на два, на три. Я, как дебил, взял и подписал контракт, а потом посмотрел — подписал на два года.

— Один год уже прошел, получается?

— Нет. Я недавно подписал контракт (улыбается).

— То есть в ближайшие полтора года вы не сможете перейти в Hardcore ни при каких обстоятельствах?

— По контракту — да.

— А если разорвете контракт, то что? Кроме того, что испортятся отношения с Регбистом.

— Давайте не будем об этом думать. Зачем думать о плохом? Давайте я лучше отработаю свой контракт, чтобы было по-честному. Тем более болельщики у нас — андерграунд, улица. Думаю, это будет не очень красиво.

«С боксерами мне драться очень удобно»

— Ты сказал, что пройдешь Шульского, причем сказал в духе: «Да без проблем». Объясни, почему?

— Не то чтобы без проблем. Проблемы будут большие. Драться с Пашей на кулаках в этом мире — затея не самая хорошая, все это прекрасно понимаем. Со своим характером и духом он заднюю в жизни не даст. Человек пойдет до последнего. С дыхалкой и выносливостью у него все в порядке. Бьет он очень сильно, как мы видели по моему лицу — две недели все заживало. Это будет тяжелый бой, но я уверен в себе, делаю большую работу на тренировках и иду за своим чемпионским перстнем. Бой все покажет. Я думаю, он в себе уверен так же, как и я в себе. Это нормально. Но это должно поддерживаться фактами: тренировочным процессом, подготовкой. Тем более что тогда я вышел на Пашу так... Случайно уронил до этого троих, думал, что сейчас и четвертого так же уроню. Раз уронил, два, три — а он встает и встает. Я был не готов драться три раунда.

— То, что он вставал, давило психологически?

— Нет, это не давило, просто я выходил на бой с ним и думал: «Сейчас уроню его, как и всех остальных, — и все». Чуть в себя поверил, офигевший вышел и чуть за это не поплатился. А сейчас уже полностью серьезно подхожу к тренировочному процессу, к дисциплине, к изучению соперника. Они под меня готовятся, видят: «Гаджи бьет правой своей из-под жопы, надо смотреть внимательно на его правую руку». Мне очень понравился этот пацан, с которым я дрался в последний раз, Зубр. Если не ошибаюсь, я ему в первом раунде шесть раз засаживал с правой, а он все уходил. Не понимал, думал: «Не могу подобраться». Потом смотрел повторы — не буду никого судить, ни угол, ни тренеров, но надо было что-то еще придумать. Хорошо, что я поставил джеб, прямые удары. От меня этого никто не ждал. Все думали, что опять будет одно и то же. Мы развиваемся, арсенал колоссально увеличивается. К чему я вел — пацанчик вышел и знал, что ждать нужно этот правый удар, а я все никак не мог подобрать тайминг. Я всех хорошо чувствую, а он такой корявый, неудобный, бьет остро. Мне так неудобно было с ним! Как со мной люди выходят и им неудобно, так же и у меня с ним было. А вот с классическими боксерами мне драться очень удобно. Боксировать тяжело, а драться — удобно. С боксерами любая драка легкая.

— Почему?

— Потому что они привыкли боксировать. Нет, есть те, кто дерется хорошо, но драка и бокс — это две разные вещи. Все-таки в боксе надо больше думать, переигрывать, обманывать. А в драке надо просто идти вперед — или ты, или тебя.

— Кулачный бой — это что?

— Драка.

— Почему? Там же тоже есть тактика.

— Нет, тактика должна быть везде, но в боксе вы стоите и боксируете, а в драке все идет до момента, кто кого вынесет. В Top Dog в основном выходят, чтобы вынести соперника. Каждый понимает, что это такое, хочет выйти и закончить бой раньше. Все готовятся на целый отрезок, но рассчитывают закончить поединок раньше. Готовятся устроить драку, сломанные носы, лица, море крови, зрелища. То, что любят люди.

— Вы как-то сказали про Дмитрия Кудряшова: «По боксу он что-то может, а на кулаках — нет». Мне всегда казалось, что Кудряшов как раз может что-то показать на кулаках.

— Возьмем его последний бой с Романовым — он даже не подрался.

— Только в 12-м раунде включился.

— Да он нигде не включился так, как может. Не знаю, с чем это связано, хоть мы с ним и тренируемся в одном зале. Человек... Я не могу это прокомментировать. Ты уже проигрываешь — встань и дерись кто кого. Ну, я так вижу эту ситуацию. Может, я не попадал в ситуацию, когда ты уже в 12-м раунде. Какой-то аккуратный бокс был. Романов — техничный парень, а Димка как-то аккуратно действовал, надеялся на свою левую. Включите бой и посчитайте, сколько он раз правой закинул, — очень мало. Я в одном раунде по 6-10 раз пытаюсь, потому что хочется уронить соперника, душу вложить в удар. А тут боксируешь-боксируешь, один раз кинул за раунд... Как в футболе Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». Ну надо же бить, понимаете, с душой бить.

«В наших промоушенах Лобова щелкнут»

— Скоро будет бой Лобова с Беринчиком. То есть не удивитесь, если Лобов разберет боксера?

— Не то что не удивлюсь. Это от подготовки зависит... Да нет, Беринчик должен его легко убрать, тут не работает эта система. Я вообще не знаю, как Лобов там... С кем он подрался-то?

— С Малиньяджи, с боксером, выиграл. С экс-бойцом UFC дрался — Джейсоном Найтом, пусть и не самым успешным.

— Единственное прикольное, что он показывает, он показывает драку для людей, зрителям нравится. А арсенал у него ниже среднего уровня. Он просто показывает драку. Тактически там столько ошибок! Любой, кто более-менее разбирается, вам это скажет. Как он шагает, как движется, где открывается, как входит в атаку, как из нее выходит и так далее. Арсенал слабенький, но для людей хорошо. Они смотрят — а там бам-бам-бам — кровь, носы разбитые, руки, все в крови. Людям это нравится. А с профессиональной точки зрения у него слабый арсенал.

— В общем, если Лобов придет в какой-то наш ведущий промоушен, то...

— Его щелкнут.

— Щелкнут?

— Конечно, щелкнут. Сколько он весит?

— В ММА выступал до 66 кг, а сейчас вроде до 64.

— Что в Hardcore в 63, что в Top Dog Искандар, Золотой, Охотник, Гази его победят — у нас вообще этот вес самый лютый.

— То есть и Анубис может победить его?

— Думаю, нет.

— Он же дрался с Золотым на равных.

— Да, но Золотой был не совсем готов, ему дали две недели на подготовку. Было видно, что два разных человека вышли. Сейчас дай мне месяц отдыхать, а потом всего две недели на подготовку. А ему еще и вес гонять, он с 70 кг гоняет. Анубис — молодец, никто не ожидал от него такого боя. Да вообще, бой — такая непонятная штука. Выигрывает тот, кто лучше тренируется, чудес не бывает. Даже чтобы попасть лаки-панч, человек должен стоять и отрабатывать это на тренировке. Не бывает, что я, грубо говоря, никогда не бил головой, а потом взял, ударил головой и уронил кого-то. Все равно это все отрабатывается.

— Кто из наших бойцов на голых кулаках самый техничный?

— Во всех промоушенах? Скажу, что мне нравится. Моя техника, я считаю, самая лучшая (улыбается). А лично мне нравится, как работает Искандар, еще Мустафа есть в 70 кг, по-моему. Он уходит хорошо, плечами защищается. И Дауд Стханский мне нравится, база бокса у него хорошая, ножки поставлены и удар хорош.

«Спокойно вышел бы против Нганну на голых кулаках»

— Вы говорили, что бой с Нганну на голых кулаках — поединок мечты. Как бы вы с ним бились?

— Да так же, как и всегда. Кто-то из нас лег бы сразу. Как я вижу: за год-полтора вынесу еще человек пять в голых кулаках, по боксу еще кого-нибудь вынесу, а Нганну вынесет пару человек в UFC. По-любому надо будет какой-то большой бой делать. Я просто смотрю на свою карьеру и думаю, с кем еще можно подраться за огромные бабки. Будет у меня 15-0, по-любому же могут в Европе сделать бой. Осталось все оставшиеся бои сделать так же по красоте. Выходить и ронять в первом раунде, показывать красивые бои. Было бы очень здорово подраться с Нганну. Считаю, что в мощи удара ему не уступаю. Почему на кулаках? Потому что он выступает в UFC, это лучшая лига, бороться там умеют все. Да и физически он одарен. Если бы я с детства борьбой занимался — еще ладно. Я могу поехать в Дагестан, провести несколько сборов и выйти на определенный уровень, подраться в Fight Nights, но не в UFC. Выходить против бойцов UFC по правилам ММА — так себе затея. Надо реально смотреть на вещи. Вот на кулаках бы вышел против Нганну спокойно.

«В Bare Knuckle — одни неваляшки»

— Есть такая тема, что Bare Knuckle пытается войти в Россию. Уже и Моряка подписали, и девушку, которая в Top Dog дралась, Екатерину Макарову. Нет ли у них желания что-то сделать совместно с Top Dog? Может, что-то слышал на этот счет?

— Слышал или знаю?

— Что ты знаешь?

— Знаю — ничего. Слышал я много что, от руководства и от ребят. Как я слышал, было бы интересно провести коллаборацию между чемпионами Top Dog и Bare Knuckle. Прикольно было бы.

— Не уверен, что Bare Knuckle были бы фаворитами.

— Да не будут они фаворитами. Я посмотрел их бои — там одни неваляшки.

— Там многие — сбитые летчики.

— Да, да, те, кто уже, по сути, закончил. А у нас взять — большинство пацанов были неизвестны. Только Ерохин зашел вот в Hardcore.

«В кулачном бою выиграю у Немкова в первом раунде»

— В чате все спрашивают: что думаете по поводу Вадима Немкова и смогли бы его победить?

— На кулаках?

— Да.

— Да спокойно. В первом раунде.

— Какой боец ММА смог бы многого добиться в голых кулаках? Кто-то, чью технику ведения боя вы могли бы выделить?

— Я не знаю, не могу так сказать.

— Допустим, у Макгрегора бы получилось?

— Нет. Вот у него был последний бой с Порье — уже видно, что ему это на фиг не надо, он просто вышел заработать свои деньги и все. Вышел, заработал кучу миллионов и все. Старый Макгрегор бы дрался до конца, а этот — слился. Просто заработал деньги. Можно понять, он все всем доказал, два пояса выиграл. Просто к чему я веду: попадется ему такой же тип в голых кулаках, который не даст заднюю и будет рубиться, — Макгрегору это на хрен не надо. Он скажет: «Зачем мне это — в третьем-четвертом раунде лица разбивать?» Там много факторов играют, такая боль неприятная, это уже зависит от того, насколько далеко человек готов зайти. Мы не берем глухой нокаут, а именно моменты, когда надо себя заставлять. Боль жесткая. Бить все умеют, а защищаться-то почти нечем, перчаток нет. Зависит от людей, поэтому не могу сказать, кто из бойцов ММА смог бы показать себя в голых кулаках.

— Было бы интересно посмотреть в голых кулаках на Мейвезера, учитывая, что это за боксер и какая у него техника, что по нему толком никто не может попасть.

— В голых кулаках меньше ринг, значит, будет больше драки, меньше пространства, перчаток нет, кулак меньше. Поможет ли ему его техника? Конечно, до определенного уровня поможет, по нему не будут попадать, но если против него выйдет кто-то быстренький, то будет уже по-другому. Драться в перчатках и кулаках — разные вещи.

«Фарма? Посмотри на меня и подумай сам»

— Как сберечь руки в кулачке?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. Никак. Тьфу-тьфу, провел пять боев и не сломал кулаки. Боль — ужасная, три недели — месяц кулаки болят, но от этого никуда не деться. На улице, я думаю, в любом ударе можно палец сломать, например. Можно только укреплять кулаки какими-то статическими упражнениями. Просто я это сам не делал, поэтому не знаю.

— Но хоть как-то ты укрепляешь кулаки? Условно, отжиманиями на кулаках?

— На кулаках отжимаюсь, конечно. Становлюсь на асфальт, или на ровную поверхность, или на футбольной коробке во дворе. Кстати, надо пальцы укреплять, на пальцах стоять. На боях у пацанов фаланги только так летели.

— Какими упражнениями тренируете силу удара?

— Мне показать? (Смеется.) Да обычные упражнения: выброс грифа, скрутка блина, выброс блина под разными ударами, гантели в статике. Все делают одни и те же упражнения, просто это надо делать со скоростью, желанием и душой.

— Судя по вашему интервью Святославу Коваленко — когда вы открывали холодильник, — вы употребляете фарму.

— Это гормон роста.

— Чем это вам помогает? И почему без этого никуда?

— Почему без этого никуда?

— Я прав или нет?

— Ну, почему, без этого тоже можно. Есть единицы, кто не употребляет, остальные употребляют. Гормон роста — это гормон роста, а фарма — это другое, это стероиды. Гормон роста много кто колет. На наши кости посмотреть, особенно кулаки сильно болят, многие жалуются. Особенно сильно болят суставы. Чуть-чуть помогает, надеюсь. Соматропин я делал, но мне не понравилось. 6 тюбиков я взял, 4 проколол, два-три месяца по 0,3 ставил в живот, но вообще его не понял. И травмы были, и так далее. Может, я чего-то большего ожидал.

— Что касается фармы: есть ли она в твоей жизни?

— Что именно тебя интересует?

— Стероиды для наращивания мышечной массы или что-то, что помогает держать удар получше.

— Отвечу так: посмотри на меня и подумай сам. А так, я думаю, каждый боец, который не дерется в UFC... Это личное дело каждого, но никто не признается, как мы ведем...

— Никто не признается, но я много раз говорил — если это не запрещено, то что в этом такого? Тем более если человек не метит в UFC.

— Я могу больше сказать: я могу сдать анализы и они ничего не покажут. Как вводят, так и выводят. В UFC тоже многие употребляют. А в Fight Nights посмотреть — люди друг друга ломают, люди падают-встают, падают-встают. Это же не просто так. А так, ни один человек не признается, будет одну и ту же песню петь.

— Типа «посмотри на меня и сделай вывод».

— Это я тебе так сказал. А остальные будут говорить: «Какая фарма? Вы что?»

«Емельяненко закончился»

— Было бы интересно подраться с Александром Емельяненко?

— Нет.

— Почему? Он же легенда. Хайп, все такое.

— Да болельщики потом съедят, скажут: «Зачем ты вышел и пьяного человека избил? Видел, с кем ты дерешься?» Улица, андерграунд — не дураки же, все видят. Что он может сделать? Да ничего, ляжет сразу. Тем более он бухает. Да и отношение будет негативное ко мне после этого. Не вижу смысла. Если бы он перестал пить, начал тренироваться, показал бы, что еще что-то может, — тогда я спокойно вышел бы с ним. Медиасторона у него очень сильная. А так, чисто выйти и щелкнуть его в нынешнем его состоянии — это некрасиво. Некрасиво и для Top Dog, и для Hardcore, если бы какая-то из этих лиг выставила кого-то против Емельяненко. Тот же Слащинин бы вышел и сразу щелкнул Емельяненко. Это будет некрасиво. Мне кажется, человек уже все. Жалко, но он уже закончился. Даже смысла нет его обсуждать.

— Скучно будет без Александра Емельяненко.

— Ну, не то чтобы скучно... Сейчас новые Александры Емельяненко найдутся.

— У вас есть какие-то любимые герои из мира ММА — за кем следите? Шлеменко, допустим.

— Нет, за Шлеменко не слежу. Он лезет везде, туда-сюда, набивает себе...

— У него спрашивают — он отвечает. Нет такого, чтобы он кому-то звонил и высказывался.

— Ну, пусть будет так. Плохого ничего он тоже не говорит. Про Моргенштерна вот...

— Согласны с ним по Моргенштерну?

— Конечно. Но Басту пускай не трогает.

— Почему?

— Потому что мне нравится.

— Слушаете его постоянно?

— Да.

— А кого еще слушаете?

— Ой, да я всякую фигню слушаю (смеется). Попсу всякую. Особенно кто сидит у меня в TikTok или Instagram, «ха-ха» ловит. Такие песенки про любовь, ромашки и цветочки слушаю.