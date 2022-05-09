Майкл Чендлер бросил вызов Чарльзу Оливейре

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) бросил вызов действующему чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре (33-8), предложив ему провести с ним реванш летом или осенью.

«Окей, только что пересмотрел бои на UFC 274, — написал Чендлер в Twitter. — Поздравляю Оливейру... но в реванше я прикончу тебя в первых двух раундах. Как на счет лета или осени? Кто не хочет увидеть наш реванш?».

Чендлер и Оливейра дрались за вакантный чемпионский титул в легком весе 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США. Поединок выиграл бразилец, отправив Чендлера в технический нокаут во втором раунде.