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Майкл Чендлер бросил вызов Чарльзу Оливейре

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) бросил вызов действующему чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре (33-8), предложив ему провести с ним реванш летом или осенью.

«Окей, только что пересмотрел бои на UFC 274, — написал Чендлер в Twitter. — Поздравляю Оливейру... но в реванше я прикончу тебя в первых двух раундах. Как на счет лета или осени? Кто не хочет увидеть наш реванш?».

Чендлер и Оливейра дрались за вакантный чемпионский титул в легком весе 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США. Поединок выиграл бразилец, отправив Чендлера в технический нокаут во втором раунде.

Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
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