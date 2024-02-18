Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

18 февраля, 19:00

Федор Емельяненко: «Я за сохранение красивого русского языка. А сейчас пошли сокращения»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» выразил обеспокоенность состояние письменной и устной русской речи.

— Однажды Денис Цыпленков выложил в сторис вашу переписку. Что бросилось в глаза: вы пишете без ошибок, везде верно проставлены запятые.

— Я за сохранение русского языка. Красивого русского языка. Я не всегда был грамотным человеком. До 9-го класса у меня по русскому был стабильный трояк по правописанию. Но училище закончил уже без четверок. Я много читал и ко мне пришло это чутье. Как говорят — либо пишешь с ошибками, либо без ошибок. В армии я читал — и после армии, любил читать. Когда ехал на сбор, у меня, как правило, была одна или две книги с собой. А сейчас, когда пошли эти сокращения, пошло «как слышу — так и пишу»... Мне это режет слух, и я стараюсь писать правильно, грамотно. По возможности, конечно.

— Сокращения — это «норм»?

— «Щас», «норм» и так далее. А вообще нам необходимо сохранить наш язык.

— Слово «коворкинг» вам нравится?

— Хм...

— Я так понял, вы сейчас про иностранные заимствования.

— Был политик, который предлагал называть туалет «сральником», мат включить. Не хотелось бы, чтобы говорили, что спортсмены тупые... человек должен быть во всех направлениях развит, должен сохранять человеческое лицо. Сегодня утром ребята включили [на тренировке], вот эту музыку. А еще и подпевают. А если в слова вдуматься — белибердень белибердущая — «ноги, чтобы ходить», «губы, чтобы говорить» (Федор, видимо, имеет в виду трек группы «25/17» «Никто не может меня остановить». — Прим. «СЭ»). Это говорит, что человек на определенном уровне не то чтобы развития... но его ум вращается в этом.

— Но в начале тренировки играла группа «Кино». Это было ваше пожелание?

— Нет.

— А какую музыку слушаете? Когда в машине едете, допустим.

— Либо духовную, либо совсем не слушаю. У меня есть дела, которые в машине делаю.

— Согласны, что «Кино» — сила?

— Да, «Кино» — сила. 1988 года и позже. То, что раньше — сыровато. Но и там есть хорошие песни, конечно.

Федор Емельяненко. «Хотел бы сразиться с Нганну. Я боец». Федор Емельяненко: внук, сотворение мира, немецкие корни, Немков, Хабиб vs Конор
Федор Емельяненко
2
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко: «У меня есть немецкие и болгарские корни. Считаю себя русским человеком»

Федор Емельяненко объяснил, почему не смотрел бой Хабиба и Макгрегора
Новости
RSS RSS
Все новости