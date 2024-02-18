Федор Емельяненко: «Я за сохранение красивого русского языка. А сейчас пошли сокращения»

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» выразил обеспокоенность состояние письменной и устной русской речи.

— Однажды Денис Цыпленков выложил в сторис вашу переписку. Что бросилось в глаза: вы пишете без ошибок, везде верно проставлены запятые.

— Я за сохранение русского языка. Красивого русского языка. Я не всегда был грамотным человеком. До 9-го класса у меня по русскому был стабильный трояк по правописанию. Но училище закончил уже без четверок. Я много читал и ко мне пришло это чутье. Как говорят — либо пишешь с ошибками, либо без ошибок. В армии я читал — и после армии, любил читать. Когда ехал на сбор, у меня, как правило, была одна или две книги с собой. А сейчас, когда пошли эти сокращения, пошло «как слышу — так и пишу»... Мне это режет слух, и я стараюсь писать правильно, грамотно. По возможности, конечно.

— Сокращения — это «норм»?

— «Щас», «норм» и так далее. А вообще нам необходимо сохранить наш язык.

— Слово «коворкинг» вам нравится?

— Хм...

— Я так понял, вы сейчас про иностранные заимствования.

— Был политик, который предлагал называть туалет «сральником», мат включить. Не хотелось бы, чтобы говорили, что спортсмены тупые... человек должен быть во всех направлениях развит, должен сохранять человеческое лицо. Сегодня утром ребята включили [на тренировке], вот эту музыку. А еще и подпевают. А если в слова вдуматься — белибердень белибердущая — «ноги, чтобы ходить», «губы, чтобы говорить» (Федор, видимо, имеет в виду трек группы «25/17» «Никто не может меня остановить». — Прим. «СЭ»). Это говорит, что человек на определенном уровне не то чтобы развития... но его ум вращается в этом.

— Но в начале тренировки играла группа «Кино». Это было ваше пожелание?

— Нет.

— А какую музыку слушаете? Когда в машине едете, допустим.

— Либо духовную, либо совсем не слушаю. У меня есть дела, которые в машине делаю.

— Согласны, что «Кино» — сила?

— Да, «Кино» — сила. 1988 года и позже. То, что раньше — сыровато. Но и там есть хорошие песни, конечно.