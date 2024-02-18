Федор Емельяненко: «У меня есть немецкие и болгарские корни. Считаю себя русским человеком»
Легендарный боец ММА Федор Емельяненко рассказал «СЭ», что у него есть не только русские и украинские корни, но и немецкие и болгарские.
— Несколько лет назад вы дали интервью сайту Православие.ру и сказали там: «Во мне течет разная кровь. Русская, украинская, есть и другая». А какая другая?
— Насколько знаю, и болгарская чуть-чуть, и немецкая чуть-чуть.
— Немецкая?
— Да, у меня прапрапрабабушка.
— Ничего себе.
— Я русский человек. В основном кровь у меня русская и украинская.
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