Федор Емельяненко объяснил, почему не смотрел бой Хабиба и Макгрегора

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, почему осенью 2018-го не стал смотреть эпохальный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

— Спустя неделю после боя Хабиба и Конора Макгрегора у вас был поединок с Челом Сонненом в Нью-Йорке. И вас раза четыре точно спросили, смотрели ли вы этот бой...

— Я не смотрел.

— Действительно не смотрели?

— Действительно не смотрел. Если у меня через четыре дня бой — что же я буду?

— Показалось, что вы так отвечали, чтобы лишних вопросов не задавали.

— Если вы профессионал, вы должны до конца оставаться профессионалом. Смотреть чужие бои — это тоже нервы. За четыре дня до своего боя, чтобы я смотрел... я за две недели не буду смотреть! Когда у меня начинается подготовка — я просматриваю своего оппонента и готовлюсь на него. Если что-то из ряда вон выходящее — еще могу посмотреть. Но за две недели — ни влево, ни вправо. У меня есть цель, к которой я иду. Все этом можно потом в записи посмотреть.

— А пересматривали в записи?

— Да, я посмотрел.

— Ваши впечатления, спустя пять лет?

— Ну, Хабиб уверенно победил.