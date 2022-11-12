Федор Емельяненко: «Мама меня поддерживает, но ждет окончания карьеры»

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко рассказал об отношении своих родителей к травматичному спорту.

— В преддверии Дня матери в конце ноября хочется спросить: как ваша мама относится к вашему непростому занятию?

— Мама меня всегда поддерживает, но ждет, когда я закончу карьеру. Родители всегда меня поддерживали, но у меня и учеба не хромала, и в спорте старался не отставать. А еще моя мама замечательно готовит пельмени, — сообщил Емельяненко «Спорту День за Днем».

46-летний Федор Емельяненко не дрался в октагоне уже более года, но до сих пор официально не завершил карьеру.

Свой последний бой он провел 23 октября 2021 против Тимоти Джонсона в рамках крупного турнира Bellator 269 и нокаутировал американца в первом раунде.