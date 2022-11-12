Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 ноября, 18:34

Федор Емельяненко: «Мама меня поддерживает, но ждет окончания карьеры»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко рассказал об отношении своих родителей к травматичному спорту.

— В преддверии Дня матери в конце ноября хочется спросить: как ваша мама относится к вашему непростому занятию?

— Мама меня всегда поддерживает, но ждет, когда я закончу карьеру. Родители всегда меня поддерживали, но у меня и учеба не хромала, и в спорте старался не отставать. А еще моя мама замечательно готовит пельмени, — сообщил Емельяненко «Спорту День за Днем».

46-летний Федор Емельяненко не дрался в октагоне уже более года, но до сих пор официально не завершил карьеру.

Свой последний бой он провел 23 октября 2021 против Тимоти Джонсона в рамках крупного турнира Bellator 269 и нокаутировал американца в первом раунде.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/fedor-emelyanenko-mama-menya-podderzhivaet-no-zhdet-okonchaniya-karery
Федор Емельяненко
0
Читайте также
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко: «Немкову нужно доказать, что он боец номер один»

Ислам Махачев объяснил, почему не стал бы отдавать своего сына в ММА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости